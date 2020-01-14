МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство компании "Алькор и Ко" (операционная структура сети "Л'Этуаль") о приобретении компании "Табер Трейд" (управляет сетью магазинов косметики "Подружка"), сообщили РИА Новости в службе.

"Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайство ООО "Алькор и Ко" о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО "Табер Трейд", — сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС сообщила о поступлении ходатайства в конце октября.

"Л'Этуаль" — одна из крупнейших сетей магазинов парфюмерии и косметики в России. Согласно сайту компании, на данный момент открыто порядка 900 магазинов "Л'Этуаль" в более 200 городах России. Сеть "Подружка" основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов, преимущественно — в Москве и Московской области.