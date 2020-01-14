МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Операционным директором сервиса доставки еды Delivery Club стал Мухит Сейдахметов, который ранее возглавлял каршеринговый сервис "Делимобиль", говорится в сообщении Delivery Club.

"Под руководством Мухита операционный департамент продолжит совершенствовать процессы. Мы ожидаем, что благодаря своему опыту новый руководитель внесет значительный вклад в достижение амбициозных целей Delivery Club: рост качества обслуживания и масштабирование сервиса", — приводятся в сообщении слова вице-президента по foodtech Mail.ru Group Гюванча Донмеза.

Как следует из сообщения, с 2018 года Сейдахметов занимал позицию гендиректора каршерингового сервиса "Делимобиль". За это время "Делимобиль" стал одной из крупнейших каршеринговых компаний в мире по количеству арендуемых автомобилей, вышел на рынки Белоруссии, Казахстана и Чехии. До этого топ-менеджер входил в состав операционной группы Uber сначала в странах СНГ, а затем странах Центральной и Восточной Европы.

Компания ожидает, что в 2020 году приоритетной задачей для Сейдахметова и операционной команды сервиса станет увеличение скорости доставки в городах присутствия, повышение качества логистических процессов и системы поддержки пользователей.

Сервис Delivery Club был запущен в 2009 году. В 2016 году интернет-холдинг Mail.Ru Group приобрел 100% сервиса за 100 миллионов долларов. На сегодняшний день Delivery Club работает в 107 городах России.