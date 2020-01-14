МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. "Ростелеком" приобрел 18% Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), сумма сделки не разглашается, сообщил РИА Новости вице-президент по развитию бизнеса "Ростелекома" Александр Айвазов.

"Ростелеком" планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с ФРИИ, став соинвестором портфеля", — приводит слова Айвазова пресс-служба оператора. Представитель пресс-службы компании уточнил, что речь идет о приобретении "Ростелекомом" 18% акций ФРИИ.

"Задача компании – найти стартапы, которые могут пополнить экосистему инновационных цифровых сервисов и, в конечном счете, стимулировать рост бизнеса компании в новых направлениях. ФРИИ обладает уникальной для российского рынка экспертизой и эффективной командой, которая заточена на решение самых сложных бизнес-задач", — добавил он.

Глава ФРИИ Кирилл Варламов пояснил, что деньги пойдут на инвестиции в новые стартапы и доинвестиции в перспективные проекты текущего портфеля.

Российский фонд венчурных инвестиций ФРИИ учрежден Агентством стратегических инициатив в 2013 году по предложению президента РФ Владимира Путина. Фонд участвует в разработке регулирования венчурной отрасли, а также способствует развитию стартапов в России.

За время своей работы ФРИИ инвестировал более чем в 420 проектов и провел более 25 выходов из проектов, в основном небольших. В настоящее время фонд не ведет активную инвестиционную деятельность, поскольку перешел в стадию выращивания собранного портфеля стартапов. Сейчас ФРИИ ориентирован на развитие будущих технологических платформ, экспорт технологий российских стартапов на международный рынок и выход из части компаний.