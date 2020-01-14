МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

"Предлагаемые изменения в Кодекс об административном правонарушении… двукратное увеличение штрафа за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции, появление в состоянии опьянения — с 500-1500 рублей до 1000-3000 рублей", — говорится в презентации Пегова.

Замглавы РЖД сообщил, что компания предлагает на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования в поездах как дальнего, так и пригородного сообщения.

"В качестве основного механизма реализации данных мер предлагается усилить меры административной ответственности… Предлагается внести соответствующие изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно двукратно усилить административную ответственность, прежде всего, за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака", — сказал Пегов.