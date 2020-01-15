МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Австрийский компания Atrium European Real Estate планирует продать российскую сеть торговых центров (ТЦ) "Парк Хаус". Как пишет РБК со ссылкой на два информированных источника, покупателем может стать владелец девелоперской группы "Гранель" Ильшат Нигматуллин.

Еще один собеседник, работающих на рынке недвижимости, сообщил, что Atrium проводит консультации с российским инвестором, но пока сторонами не было подписано никаких соглашений.

Atrium European Real Estate оценивает свои активы на территории России в 280 млн евро. Это семь объектов недвижимости под брендом "Парк Хаус" общей площадью почти 280 тысяч кв метров. Два ТЦ находятся в Москве, по одноу — в Петербурге, Казани, Волгограде, Тольятти и Екатеринбурге.

Как сообщила изданию PR-директор "Гранели" Ксения Соломатина, переговоры ведет лично Нигматуллин.

"Это личная инвестиция акционера, которая не относится к компании", — сказала она.