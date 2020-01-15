Fujifilm претендует на покупку французской Curium Pharma
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Японская компания Fujifilm Holdings Corp рассматрривает возможность покупки французского производителя материалов для визуальной диагностики Curium Pharma, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Предложение Fujifilm может составить свыше $3 млрд, говорят собеседники агентства, знакомые с ходом торгов.
Поясняется, что японская компания рассчитывает поучаствовать во втором раунде торгов, которые пройдут в феврале текущего года. Fujifilm представлена среди сторон, которые заинтересованы в приобретении Curium. Сейчас этой компанией владеет CapVest Ltd.
Ранее первоначальные предложения о покупке сделали CVC Capital Partners и Bain Capital, а компании Clayton Dubilier & Rice, Nordic Capital и Pai Partners — представили заявки для первого раунда.
Curium производит материалы, которые используются для диагностики онкологических и ряда других заболеваний.
Компания была создана путем слияния в 2017 году двух структур: IBA Molecular и Mallinckrodt.
https://1prime.ru/business/20200115/830792811.html