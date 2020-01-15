МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Японская компания Fujifilm Holdings Corp рассматрривает возможность покупки французского производителя материалов для визуальной диагностики Curium Pharma, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение Fujifilm может составить свыше $3 млрд, говорят собеседники агентства, знакомые с ходом торгов.

Поясняется, что японская компания рассчитывает поучаствовать во втором раунде торгов, которые пройдут в феврале текущего года. Fujifilm представлена среди сторон, которые заинтересованы в приобретении Curium. Сейчас этой компанией владеет CapVest Ltd.

Ранее первоначальные предложения о покупке сделали CVC Capital Partners и Bain Capital, а компании Clayton Dubilier & Rice, Nordic Capital и Pai Partners — представили заявки для первого раунда.

Curium производит материалы, которые используются для диагностики онкологических и ряда других заболеваний.

Компания была создана путем слияния в 2017 году двух структур: IBA Molecular и Mallinckrodt.