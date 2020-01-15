МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российские авиакомпании за 2019 год увеличили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2%, до 128,1 миллиона человек, следует из оперативных данных Росавиации.

"По оперативным данным, с января по декабрь 2019 года российские перевозчики обслужили 128,1 миллиона пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10,2%", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки в 322,98 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 12,6%.

В декабре 2019 года российские авиакомпании перевезли более 8,8 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4,5%. Пассажирооборот составил 23 миллиарда пассажирокилометров, что на 9% больше показателя декабря прошлого года.

"Рост показателей производственной деятельности в декабре 2019 года отмечается у авиакомпаний S7 — 1,3 миллиона пассажиров (+60%) и "Победа" — более 890 тысяч пассажиров (+32%). Услугами авиакомпании "Уральские авиалинии" воспользовались более 647 тысяч пассажиров (+11,8%). Авиакомпания "Аэрофлот" обслужила 2,8 миллиона пассажиров, сохранив объем авиаперевозок на уровне декабря прошлого года, авиакомпания "Россия" перевезла 566 тысяч пассажиров (-9%)", — отмечает ведомство.

По предварительным итогам за 12 месяцев прошлого года, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 37,2 миллиона пассажиров (+4,1% по сравнению с 2018 годом), S7 — 14 миллионов пассажиров (+21%), "Россия" — 11,6 миллиона пассажиров (+4%), "Уральские авиалинии" — 9,6 миллиона пассажиров (+7%), "Победа" — 10,3 миллиона пассажиров (+43%).