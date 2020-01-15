МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский интернет-магазин Wildberries увеличил продажи в 2019 году на 88% по сравнению с предыдущим годом — до 223,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении ритейлера.

"В 2019 году оборот Wildberries увеличился на 88%, до 223,5 миллиарда рублей по сравнению с 2018 годом. Наиболее значительная динамика роста продаж отмечена в четвертом квартале: оборот вырос на 96%, до 82,7 миллиарда рублей, а число ежедневных заказов в декабре 2019 года достигло 750 тысяч", — говорится в сообщении.

В прошлом году компания выполнила 164 миллиона заказов, что вдвое больше, чем в 2018 году. Всего было продано 226 миллионов штук товаров (рост в 2,1 раза). Ключевыми категориями в ассортименте Wildberries остаются одежда, обувь и аксессуары, на них приходится 67% оборота компании (150 миллиардов рублей). Число точек самовывоза увеличилось более чем вдвое, до 6,3 тысячи.

Самыми высокими темпами оборот рос в таких категориях, как инструменты, продукты питания, электроника, зоотовары, товары для здоровья, автомобильные товары, книги и канцелярия, спортивные товары, товары для красоты и товары для дома и дачи.

"В 2019 году число поставщиков выросло более чем в 2 раза — с 9 до 19 тысяч, ассортимент расширился с 1,8 до 3,6 миллиона SKU товаров, а число брендов на сайте возросло с 15 до 30 тысяч. Росту числа новых поставщиков на площадке способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции", — сказал директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко, слова которого приводятся в релизе.

Wildberries — крупнейший российский интернет-ритейлер. Компания была основана в 2004 году, ее оборот по итогам 2018 года увеличился, по оценке самого онлайн-магазина, на 72% по сравнению с предыдущим годом и достиг 118,7 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и Польши.