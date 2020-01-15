МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших гражданство страны в 2018 году, в этом списке оказались люди, чьи имена и фамилии полностью совпадают с именами российских бизнесменов.

В списке, опубликованном на официальном сайте правительства страны, оказались имена и фамилии тезок акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, основного владельца сети кофеен "Шоколадница" Александра Колобова, основателя и члена совета директоров сети "Магнолия" Леонида Лунева, бывшего президента "Транснефтепродукта" Михаила Меженцева.

Также среди имен есть совпадающие с именами гендиректора Gamma Development Юрия Находкина, членов совета директоров Сити инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, а также основателя и основного владельца чаефасовочной компании "Май" Игоря Лисиненко и его супруги.

В списке есть имена, совпадающие с именами партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи, а также бывшего гендиректора "Нафта-Москва" Александра Мосионжика.

Ранее в декабре 2019 года издание Times of Malta сообщила, что среди 3500 иностранцев, получивших гражданство страны в 2018 году, пять членов королевской семьи Катара, среди которых экс-министр экономики Катара шейх Мухаммед Ахмед Аль Тани, его супруга Анади и трое их детей.

В ноябре прошлого года совет министров Кипра принял решение начать процесс лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство по программе инвестиций, а также ужесточить процесс предоставления гражданства. Гражданства намерены лишить лиц, которые получили его в порядке исключения. СМИ сообщали, что речь идет о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малазийце.