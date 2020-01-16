МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Французский модный дом Louis Vuitton стал покупателем одного из самых крупных алмазов в мире массой 1758 карат, который канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corp. добыла в Ботсване, сообщает газета New York Times.

В апреле прошлого года Lucara Diamond Corp. заявила о добыче в Ботсване крупного алмаза темного цвета массой 1758 карат. По данным компании, этот неповрежденный камень — один из самых крупных алмазов в истории человечества и самый крупный алмаз, добытый в Ботсване на сегодняшний день. Алмаз весит примерно 352 грамма, он был отнесен к категории "околоювелирных" камней.

Исполнительный директор всемирно известной компании Louis Vuitton Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет "миллионы".

"Думаю, некоторые конкуренты будут удивлены (тем, что Louis Vuitton стал покупателем камня)… Никто не ожидает, что мы придаем такое значение ювелирным украшениям премиум-класса. Я думаю, что это придаст некую пикантность, пробудит индустрию", — цитирует Бёрки газета.

Газета также приводит мнение эксперта, бывшего главы Антверпенской алмазной биржи Марселя Прювера, который заявил, что "в мире не более десяти человек", которые знают, как обращаться с подобным камнем, и готовы заплатить за него.