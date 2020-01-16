МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Властям РФ для проведения любой экономической политики необходимо доверие со стороны бизнеса, для этого чиновникам нужно быть открытыми и руководствоваться принципом "меньше обещай — больше делай", считает глава Сбербанка Герман Греф.

Греф в качестве примера рассказал историю о посещении им Давоса в 2000 году.

"Меня, министра экономики, спросили, будете делать реформы или нет? Я говорю, я не буду ничего отвечать, через два-три года поговорим. Ко мне уровень доверия нулевой. Это все слова против слов…. Через два года никто такой вопрос не задавал. Доверие — это всегда действия, это не слова, это действия. Здесь ключевая история — это, конечно, лидерство и искренность. Лидеры должны быть искренними носителями тех ценностей, которые они пропагандируют. Если я говорю одно, а ежедневно делаю другое, никакого доверия не будет", — заключил банкир.

При этом Греф добавил, что доверие — это двусторонняя история, поэтому правительство должно также доверять бизнесу.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.