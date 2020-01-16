МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров подтвердил планы запустить первую в РФ высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) с российскими поездами в 2026 году, а ведущий сессии на Гайдаровском форуме Анатолий Чубайс обещал договориться о выступлении главы компании в том же году для рассказа об итогах запуска проекта.

Чубайс в рамках сессии спросил Белозерова, станет ли он тем главой РЖД, который пустит ВСМ.

"Стану или нет, не знаю, поскольку промежуток времени, который нам определён президентом на сегодняшний момент — это 2026-2027 год запуск этого движения. В 2026 году считаю, что мы поедем нашим высокоскоростным подвижным составом по нашему участку Санкт-Петербург-Москва и Нижний Новгород", — ответил Белозеров.

По его словам, скорость на этой ВСМ планируется 350-380 километров в час.

"Вопрос, что инфраструктура будет на большую скорость рассчитана где-то под 400 (километров в час — ред.)", — добавил гендиректор РЖД.

"Я обязательно договорюсь с Мау (ректор РАНХиГС, одного из организаторов форума — ред.), чтобы в повестке Гайдаровского форума 2026 года обязательно Белозеров выступил с рассказом об итогах этого дела", — сказал Чубайс Белозерову.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России