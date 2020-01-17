МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Розничные продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начались в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).

Ранее фотоаппараты продавались исключительно онлайн – в интернет-магазине "Зенит" и через официальных партнеров завода-производителя.

"Флагманский бутик Leica в ГУМе начал продажи лимитированной серии фотоаппаратов "Зенит М" с объективом "Зенитар 1/35". Камеры представлены в черном и серебряном цветах", — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что стоимость "Зенита М" с объективом – 460 тысяч рублей. "Это фиксированная цена для российского рынка, обусловленная значимостью самой камеры и техническими особенностями всех изделий в комплекте", — уточнили в "Швабе".

Разработчик российского бренда "Зенит" Красногорский завод им. С.А. Зверева (входит в "Швабе") в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG создали новую цифровую дальномерную камеру Zenit M с объективом нового поколения. Камера Zenit M разработана на базе камеры Leica M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного обеспечения.

Камера оснащена объективом Zenitar 35 mm f/1.0, выполненным из металла и стекла. Он полностью разработан и произведен в России, 100% компонентов и материалов в его составе — российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".

"Зенит" — разработанный в Советском Союзе малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат. Разработан на базе дальномерного фотоаппарата "Зоркий", выпускавшегося на КМЗ с 1949 года. Всего за время производства было выпущено чуть менее 40 тысяч фотоаппаратов "Зенит".