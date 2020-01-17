МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Помощник члена Совета Федерации Сулеймана Керимова Алексей Красовский опроверг наличие у последнего зарубежного гражданства.

"Появившиеся в последние время сообщения о якобы имеющихся у Керимова вида на жительство во Франции и/или гражданства Мальты не соответствуют действительности", — заявил он.

По словам Красовского, Керимов не имеет и никогда не имел гражданства, вида на жительства либо иного гражданского статуса ни в одной из зарубежных стран.

Представитель сенатора также опроверг информацию о якобы наличии у Керимова деловых отношений с украинскими бизнесменами, в частности с Сергеем Курченко.

"Как член Совета Федерации Сулейман Керимов не ведет бизнес—деятельности и тем более не имеет никаких экономических связей с украинскими бизнесменами. Любые публикации на данную тему являются абсолютным фейком и остаются на совести их авторов и распространителей", — сказал Красовский.