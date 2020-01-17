МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. В компенсационном фонде дольщиков на настоящий момент собрано взносов на 41 миллиард рублей, говорится в сообщении на сайте Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"На сегодняшний день механизмами фонда обеспечена ответственность строительных компаний перед покупателями более 1 миллиона квартир в многоквартирных домах, которые достраиваются без эскроу-счетов", — сообщается в нем.

Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" создана в конце 2017 года и формирует компенсационный фонд, в который застройщики, достраивающие дома по старым правилам (без эскроу-счетов) с 21 октября 2017 года делают обязательные отчисления в размере 1,2% от стоимости каждого заключенного ДДУ.

Эти средства используются для исполнения обязательств перед дольщиками при возникновении проблем у застройщика. К настоящему времени отчисления в компенсационный фонд осуществили порядка 3,7 тысячи застройщиков.