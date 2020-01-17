АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, 17 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания для Дальнего Востока может быть создана на базе действующего перевозчика, "Аэрофлот" предлагал для этого дочернюю "Аврору", но это может быть и новая компания, вопрос сейчас находится в проработке, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.

"Такое поручение поступило буквально накануне, и этот вопрос находится в проработке. Это будет либо на базе какого-то подразделения действующей авиакомпании, возможно, это будет и новая компания, но этот вопрос в проработке", — сказал Нерадько.

На вопрос, действительно ли "Аэрофлот" предлагал создать нового перевозчика на базе "Авроры", он ответил: "Действительно, такое предложение "Аэрофлота" было… вопрос находится в проработке".

"Пока преждевременно говорить о результатах. Планируется совещание в правительстве РФ по выполнению поручения президента. Росавиация готовит свои предложения, министерство транспорта готовит свои предложения", — добавил глава Росавиации.

В пресс-службе российской S7 ранее сообщили, что перевозчик не планирует участвовать в создании авиакомпании для полетов на Дальний Восток.