МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Минтранс РФ подготовил изменения в документы для возможности РЖД разместить привилегированные акции на 20,5 миллиарда рублей в пользу Фонда национального благосостояния (ФНБ) для их инвестиций в модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) железнодорожных магистралей, следует из проекта на соответствующем официальном сайте.

"Общество вправе дополнительно разместить 20500000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей каждая на общую номинальную стоимость 20,5 миллиарда рублей. Каждая привилегированная акция предоставляет после ее размещения право на получение стоимости, выплачиваемой при ликвидации общества, в размере 100% номинальной стоимости привилегированной акции, а также право на получение ежегодных дивидендов, начиная с 2020 года в размере 2,98% номинальной стоимости привилегированной акции", — говорится в проекте.

Изменения предлагается внести в устав РЖД. Проект постановления правительства РФ подготовлен для реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с развитием пропускных и провозных способностей.

"Объем эмиссии привилегированных акций за счет средств Фонда национального благосостояния России определен в размере 20,5 миллиарда рублей с учетом прогнозируемых темпов реализации инвестиционного проекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей и объемов освоения средств ФНБ", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Модернизация БАМа и Транссиба — один из крупнейших инфраструктурных проектов в современной истории РФ. Стоимость первого этапа, который сейчас реализуют РЖД, оценивалась в сумму около 560 миллиардов рублей. Из этой суммы 150 миллиардов рублей — средства ФНБ. РЖД получают их, размещая в пользу фонда привилегированные акции. Часть средств компания уже получила через такой механизм. РЖД позднее сообщали, что стоимость развития первого современного этапа Транссиба и БАМа, снижена до 520,5 миллиарда рублей.