МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар сообщил, что Иран самостоятельно расшифровывает черные ящики со сбитого украинского самолета и еще не принял решения об их отправке за границу, сообщает агентство IRNA.

Ранее в субботу Резаифар заявлял, что Тегеран передаст Украине для расшифровки бортовые самописцы со сбитого украинского Boeing. Он также отметил, что если специалистам в Киеве не удастся расшифровать данные черных ящиков, они будут отправлены во Францию.

"Мы пытаемся расшифровать данные черных ящиков здесь в Иране. Если нам это не удастся, есть вариант (отправки ящиков для расшифровки – ред.) на Украину и во Францию, однако к настоящему моменту еще не было принято никакого решения об их отправке за границу", — приводит агентство заявление Резаифара.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Одиннадцатого января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно — за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами принес извинения за сбитый украинский самолет.