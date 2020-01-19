КАИР, 19 янв — ПРАЙМ. Российская делегация прибыла в Египет, чтобы обсудить возобновление авиасообщения с египетскими курортными городами, сообщает информационный сайт "Сада аль-Баляд".

"Делегация специалистов в сфере безопасности аэропортов из России прибыла сегодня в Хургаду для оценки положения и подготовки окончательного отчета, после которого будет возможно принятие решения о возвращении российского туристического потока в Египет, в случае если все оговоренные условия будут выполнены", — сообщает издание.

По имеющейся информации, после завершения работы в Хургаде российская делегация направится в Каир.

"Запланированы встречи с представителями египетского правительства", — говорится в сообщении.

В конце ноября 2019 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил журналистам, что инспекция специалистов РФ в Египет по вопросу безопасности аэропортов и восстановления авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады может состояться до конца года, если Египет завершит выполнение российских требований. Египетская сторона, в свою очередь, заявляла, что изучает российские предложения.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.