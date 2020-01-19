КАИР, 19 янв — ПРАЙМ. Российские эксперты по авиационной безопасности, прибывшие в воскресенье в Египет, займутся проверкой процедуры досмотра пассажиров и багажа в аэропортах курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх, сообщил РИА Новости осведомленный египетский источник.

"Делегация из России прибыла для проверки мер безопасности аэропорта Хургады, она начнет работу в понедельник. Делегация займется проверкой процедуры досмотра багажа и пассажиров, а также других мер, связанных с авиабезопасностью", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после возвращения в Каир российские специалисты намерены встретиться с заместителем министра гражданской авиации Египта Мунтасером Манаа Мейхубом, который отвечает за переговоры по авиасообщению с иностранными партнерами.

Другой источник в курортном городе Шарм-эш-Шейх сообщил РИА Новости, что российские инспекторы прибыли в воскресенье и в этот курортный город. "Их разместили, они начнут работать в понедельник и будут работать до 24 января", — сказал собеседник агентства.

Ранее египетские СМИ сообщили, что делегация российских экспертов прибыла в Египет для обсуждения возобновления авиасообщения. Сообщалось, что инспекторы оценят положение дел в аэропортах, встретятся с представителями египетского правительства в Каире и подготовят окончательный отчет, после которого будет возможно принятие решения о возвращении российского туристического потока в Египет.

Нынешний визит российских специалистов стал первым после назначения в Египте нового министра гражданской авиации Мухаммеда Манара Камаля 22 декабря 2019 года.

Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.