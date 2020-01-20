МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских интернет-магазинов Ozon намерен трансформировать службу доставки, привлекая партнеров из малого и среднего бизнеса — предполагается, что в будущем они будут доставлять большую часть заказов, говорится в сообщении Ozon.

"В течение 2020 года компания перейдет на работу по модели логистической платформы. Это означает, что бОльшую часть заказов будут доставлять партнеры — предприятия малого и среднего бизнеса, которые благодаря этому смогут создать тысячи рабочих мест по всей стране. Число штатных агентов доставки Ozon и объем доставляемых ими заказов в общем объеме будет незначительным", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что подобная модель позволит запускать курьерскую доставку в населенных пунктах любого размера, а также создаст стимулы для развития небольших логистических бизнесов в стране. В рамках изменений службы доставки интернет-магазин также унифицирует свой автопарк и перейдет на фургоны единой модели. Переход на новую модель работы приведет к оптимизации штата, которая будет постепенно затрагивать агентов по доставке по всей стране. Ozon подчеркивает, что предусмотрел для таких сотрудников максимально комфортные условия при расторжении трудовых договоров.

Комментируя РИА Новости возможное сокращение сроков доставки в результате изменений, в Ozon отметили, что это зависит от двух факторов. "Первый — это нахождение широкого ассортимента товаров максимально близко к потребителю. Чтобы это обеспечить, мы в 2020-2021 годах будем активно развивать нашу фулфилмент-инфраструктуру в регионах — откроем новые логистические хабы и сортировочные центры", — рассказали в компании.

Второй фактор — инфраструктура "последней мили": пункты выдачи и постаматы, а также агенты доставки, которые будут довозить заказы непосредственно до клиентов (включая ПВЗ и постаматы). На этот фактор влияет как запуск логистического маркетплейса для развития сети пунктов выдачи и постаматов Ozon, так и переход на платформенную модель доставки, которая позволит быстро создать пул партнеров в тех населенных пунктах, где ее раньше не было.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в нескольких десятках товарных категорий: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 2,5 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.