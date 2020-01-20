МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг эмитента Boeing с "А" до "А-", говорится в релизе агентства. Краткосрочный рейтинг понижен до уровня "F2". Прогноз по рейтингам стабильный.

"Понижение рейтинга обусловлено сохранением регуляторного риска в отношении сроков и последовательности возврата к коммерческому обслуживанию 737 MAX. Логистические проблемы, связанные с возвратом самолетов в эксплуатацию и восстановлением поставок, также влияют на изменение рейтинга, особенно учитывая риск роста проблем с поставщиками при длительной приостановке производства 737 MAX. Существенное увеличение долга Boeing за последние девять месяцев является еще одним фактором понижения", — отмечает агентство.

Кроме того, считают эксперты Fitch, ситуация 737 MAX после того, как компания на минувшей неделе подтвердила новые проблемы в программном обеспечении лайнера, вероятно, увеличит риски штрафов и судебных разбирательств, а также ослабления конкурентной позиции или ущерба репутации.

Стабильный прогноз отражает эффективность других бизнесов Boeing, которые оказывают поддержку на текущем уровне рейтинга. Кроме того, в прогнозе заложены ожидания агентства, что компания имеет потенциал для укрепления своего кредитного профиля за счет генерирования денежных средств и сокращения задолженности после возобновления поставок 737 MAX.

Fitch ожидает, что долг Boeing почти удвоится в 2019 году, достигнув 27 миллиардов долларов, и, вероятно, продолжит расти в первом и втором кварталах 2020 года, потенциально достигнув пика в более чем 32–34 миллиарда долларов, прежде чем начнет снижаться. Fitch ожидает, что Boeing погасит долг в течение 2020 и 2021 годов.

Кроме того, агентство отмечает, что положительные рейтинговые действия вряд ли будут рассматриваться до тех пор, пока компания не наладит ситуацию с 737 MAX.