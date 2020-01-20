МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Предприниматель Алексей Мордашов изучает создание экосистемы на базе своих активов в потребительском секторе.

"У нас есть ряд инвестиций, которые связаны со сферой потребностей человека: образование, медицина, путешествия и ритейл. Мы думаем о создании экосистемы на основе этих активов — вроде Amazon", — сказал Мордашов в интервью агентству Bloomberg. По его словам, каждое из этих направлений "находится на пороге великих перемен".

Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова владеет "Утконосом", крупнейшим в России онлайн-гипермаркетом продуктов питания. Кроме того, в конце апреля 2019 "Севергрупп" приобрела акции "Ленты" (одна из крупнейших розничных сетей РФ) у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.

Агентство отмечает, что Мордашов хочет изменить бизнес "Ленты" в сторону фокуса на онлайн-продажах и быстрой доставке с сохранением бизнеса гипермаркетов. Для этого планируется использование технологий "Утконоса"; в будущем, по словам бизнесмена, возможно слияние двух компаний.

Семья Мордашова также владеет 24,95% в капитале европейского туроператора TUI AG. Кроме того, "Севергрупп" владеет сетями медицинских клиник "Скандинавия" и "Скандинавия АВА-ПЕТЕР", участвует в ряде проектов в сфере образования.

Блумберг отмечает, что ранее бизнесмен допускал увеличение доли в TUI AG до 30%, однако сейчас таких планов нет. В то же время Мордашов указал, что туроператор может заняться строительством отелей. "Желание человека путешествовать — такое же постоянное, как потребность в еде или общении", — сказал предприниматель.