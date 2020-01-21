МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российский железнодорожный оператор "Первая грузовая компания" (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) продает 13 тысяч нефтеналивных цистерн оперлизинговой компании Brunswick Rail, сумма сделки может составить порядка 19 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, ПГК после сделки выйдет из нефтеналивного сегмента рынка грузовых перевозок. В Brunswick Rail подтвердили факт сделки, не раскрывая сумму и условия. "Приобретение 13 тысяч цистерн сильно меняет структуру парка Brunswick Rail. До сделки компания располагала лишь 4 тысячами цистерн — впрочем, довольно новых. Общий парк компании — около 28 тысяч вагонов", — отмечает газета. Собеседник издания на рынке предполагает, что пока парк будет отдан покупателем в аренду ПГК, которая продолжит исполнять контракты.

Источники издания на рынке рассказали, что ПГК искала покупателей в широком круге специализированных операторов, обращаясь в "Нефтетранссервис" Вячеслава и Вадима Аминовых и Алексея Лихтенфельда, "Трансойл" Геннадия Тимченко, RailGo Рахмана и Искандера Халиловых, но не договорилась о цене. Один из источников издания уточняет, что ПГК предлагала цену в интервале 1,4-1,5 миллиона рублей за единицу, а покупатели были готовы максимум на 1,2-1,3 миллиона рублей.

В октябре гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Сергей Храмагин рассказывал журналистам, что компания планирует купить Brunswick Rail в партнерстве с "Фрейт Вилладж Ру" (Freight Village Ru) на паритетных началах. Тогда он говорил, что со структурой сделки ГТЛК определится в ближайшее время. Как отмечает газета, статус сделки в компании не уточнили.