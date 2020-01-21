МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Российская IKEA отзывает дорожные кружки "Тролигтвис" с маркировкой "Made in India", поскольку материал, из которого изготовлена продукция, может выделять химикаты в превышающем нормы количестве, говорится в сообщении сети.

"Мы просим покупателей, которые приобрели дорожную кружку "Тролигтвис" с маркировкой "Made in India", незамедлительно прекратить ее использование. Недавние испытания выявили, что материал дорожной кружки может выделять химикаты в количестве, превышающем установленные нормы", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что, согласно отчетам об испытаниях, материал кружки может выделять дибутилфталат. При этом, отмечает IKEA, в компании уже много лет существует запрет на использование фталатов в материалах товаров, которые контактируют с пищевыми продуктами. Поэтому во время расследования сеть прекратила продажу таких кружек.

Дорожные кружки "Тролигтвис" продавались в магазинах IKEA в России с октября 2019 года. "Мы просим покупателей, которые приобрели кружку с маркировкой "Made in India", вернуть данный товар в любой магазин ИКЕА в России и получить уплаченные за него деньги. Чек не требуется", — заключается в сообщении.