МОСКВА, 21 янв – ПРАЙМ. Совладелец FESCO Зиявудин Магомедов в настоящее время не намерен продавать долю в Fesco. Об этом говорится в его заявлении, которое имеется в распоряжении агентства "Прайм".

Магомедов отмечает, что "в последнее время все чаще распространяются слухи о том, что якобы по моему поручению и от моего имени ведутся переговоры о продаже моей доли в компании Fesco. К сожалению, эти слухи распространяются в стремлении воспользоваться моей нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды".

"Чтобы эта целенаправленно распространяемая дезинформация никого не ввела в заблуждение, я официально заявляю, что я не поручал председателю совета директоров Fesco Лейле Маммед Заде вести с кем бы то ни было переговоры о продаже принадлежащей мне доли в компании, и в настоящее время у меня нет намерения её продавать", — говорится в заявлении.

"Я официально информирую всех заинтересованных лиц о том, что Лейла Маммед Заде не имеет никаких полномочий на любые действия от моего имени, включая ведение переговоров о продаже принадлежащей мне доли в Fesco", — говорится в документе.

Ранее СМИ сообщали, что покупкой FESCO среди прочих интересовались компания "Дело" и DP World из ОАЭ, а также РФПИ.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5 %, компании, контролируемые Марком Гарбером — 23,8 %, TPG — 17,4 %, другие акционеры/в свободном обращении — 26,3 %.