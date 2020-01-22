ДАВОС (Швейцария), 22 янв — ПРАЙМ. Россию на неформальной министерской встрече ВТО в Давосе будет представлять замглавы Минэкономразвития Тимур Максимов, заявил журналистам экс-министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Всемирного экономического форума.

"Нет, меня там не будет. Заместитель министра экономического развития Максимов будет", — сказал он.

Отвечая на вопрос, в каком качестве он приехал в Давос, Орешкин сказал: "Сейчас — в качестве члена российской делегации".