ДАВОС (Швейцария), 22 янв — ПРАЙМ. АФК "Система" разработала новые условия дивидендной политики, анонсирует ее в скором времени, заявил журналистам основной владелец и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков.

"Будут новые условия (дивидендной политики — ред.), мы разработали. Я сейчас просто боюсь вам это говорить по одной простой причине — деталей не знаю. Могу что-нибудь наврать. Они будут сейчас анонсированы, достаточно быстро", — сказал Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

АФК "Система" также рассчитывает в текущем году достичь комфортного уровня долга, заявил Евтушенков.

Комфортным уровнем долга руководство "Системы" называло ранее 140-150 миллиардов рублей.

"В этом году (планируем достичь комфортного уровня долга — ред.), нам немного осталось (снизить долг — ред.). Если, конечно, не появится какого-то интересного актива недооцененного, когда нам понадобится нарастить (долг), но взять его (актив — ред.). Такое допускается тоже", — сказал Евтушенков в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы не зациклены на этой идее, как только ты начинаешь зацикливаться на сокращении долга, ты перестаешь заниматься бизнесом. Поэтому принципиально мы видим, каким способом мы можем это сделать", — добавил бизнесмен.