МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Государственная корпорация ВЭБ.РФ намерена продать свой пакет акций футбольного клуба ЦСКА. Как пишет РБК со ссылкой на первого зампреда ВЭБа Михаила Кузовлева, это может произойти после завершения сделки по конвертации акций ФК.

Госкорпорация планирует продать пакет акций по цене, не ниже цены приобретения. По словам Кузовлева, переговоры с инвесторами уже ведутся.

После того, как завершится сделка по конвертации акций, у клуба не останется долга перед госкорпорацией, что облегчит финансовую ситуацию ФК и поиск инвесторов на покупку пакета бумаг.

По итогам конвертации ВЭБ станет владельцем 75% акций клуба. В настоящее время 76,44% акций ЦСКА принадлежат Bluecastle бизнесмена Евгения Гинера. Остальные бумаги — у российского юрлица "АВО-Капитал", который также подконтролен Bluecastle.

"Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях", — сказал Кузовлев и отметил, что сделка дала банку возможность распустить резервы на 14 млрд рублей.

ВЭБ конвертирует в акции долг ФК, который превышает $240 млн (были потрачены на строительство стадиона).