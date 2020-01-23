Киев намерен передать "Укрзализныцю" в управление на 10 лет Deutsche Bahn
КИЕВ, 23 янв — ПРАЙМ. Киев планирует передать компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") в управление на 10 лет Deutsche Bahn, заявил в четверг премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Ранее Гончарук сообщил, что министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.
"Вчера был подписан меморандум между министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", — сказал Гончарук на Украинском завтраке в Давосе в четверг.
Deutsche Bahn — крупнейший железнодорожный оператор Германии.
https://1prime.ru/business/20200123/830834317.html