КИЕВ, 23 янв — ПРАЙМ. Киев планирует передать компанию "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") в управление на 10 лет Deutsche Bahn, заявил в четверг премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее Гончарук сообщил, что министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

"Вчера был подписан меморандум между министерством инфраструктуры и Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", — сказал Гончарук на Украинском завтраке в Давосе в четверг.

Deutsche Bahn — крупнейший железнодорожный оператор Германии.