МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Траты россиян во время онлайн-распродажи "киберпонедельник" в этом году могут вырасти на 20% по отношению к предыдущему и составить 6 миллиардов рублей, говорится в сообщении одного из организаторов акции — площадки C-monday.

"Киберпонедельник" стартует в России 27 января и продлится три дня. Cyber Monday проводится на двух площадках — c-monday.com и kiberponedelnik.com при поддержке профильных ассоциаций компаний электронной торговли. Так, например, акция c-monday пройдет при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК).

"По прогнозам организаторов, средний чек заказа вырастет на 20% относительно чека 5,01 тысячи рублей прошлой акции. Всего в дни распродаж, россияне потратят около 6 миллиардов рублей против 5 миллиардов рублей в 2019 году. Прирост к обороту у крупных ритейлеров в эти дни составит 40%, у небольших компаний — до 80%", — говорится в сообщении площадки C-monday.

В "киберпонедельнике-2020" примет участие 200 компаний. Среди них: re:Store, ЦУМ, Wildberries, "М.Видео", Metro, онлайн-магазин "Перекресток", "Утконос", "Детский мир", "Билайн", "Ростелеком", Azimut Hotels. Средний размер скидки составит 20%, максимальный — 90%. Скидки на товары для дома могут достигать до 60%, на детские игрушки — до 40%, на продукты питания — 15%, на услуги — до 70%.

Чаще всего на распродаже прошлого года россияне заказывали электронику, одежду для взрослых и детей, обувь, товары для дома, еду. В 2019 году больше всего покупок совершили жители Татарстана, Новосибирской и Свердловской областей, Краснодарского края. Среди городов лидируют Москва и Петербург.

Акция Cyber Monday пришла к нам, как и "черная пятница", из США. "Киберпонедельник" проводится в России уже в седьмой раз, но в отличие от американского выпадает не на ноябрь, а на последний понедельник января, завершая, таким образом, сезон зимних распродаж.