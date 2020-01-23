Fesco консолидировала 100% акций железнодорожного оператора "Русская тройка"
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco консолидировала 100% акций железнодорожного оператора "Русская тройка", говорится в сообщении группы.
"Транспортная группа FESCO ("Группа") сообщает о том, что ПАО "ДВМП" (головная компания Группы) закрыло сделку по покупке у ОАО "РЖД" 25% плюс 1 акция АО "Русская тройка" ("Компания"), став единственным акционером Компании. 21 января 2020 года регистратор оформил переход права собственности на акции", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20200123/830837224.html