ДАВОС (Швейцария), 23 янв — ПРАЙМ. ВТБ вышел из капитала "Ленты", одной из крупнейших розничных сетей в России, в результате прошлогодней оферты компании "Севергрупп" Алексея Мордашова, сообщил журналистам первый заместитель президента — председателя правления банка Юрий Соловьев.

"Продали давно, когда была оферта. Тогда у нас маленький кусочек был миллионов на 60-70, и мы его продали в оферту всего", — сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос о продаже доли банка в "Ленте".

Компания "Севергрупп" Алексея Мордашова в конце апреля 2019 года закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании. Сумма сделки составила 729 миллионов долларов.

После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). Выкуп закончился в начале июня прошлого года. После приобретения акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.