МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Стоимость авиабилетов низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") на региональные рейсы может вырасти из-за роста цен на топливо, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.

Газета "Ведомости" в четверг сообщила, что "Победа" в январе резко увеличила закупки топлива в иностранных аэропортах, сократив закупки в России. Если ранее доля зарубежного топлива у "Победы" составляла всего 3%, то в январе она подскочила до 11%, рассказали два близких к группе "Аэрофлота" человека. Представитель "Победы" подтвердила РИА Новости, что лоукостер значительно увеличил объем закупаемого за рубежом топлива.

"Стоимость билетов "Победы" на рейсы региональной программы полетов может повыситься в связи с ростом цен на авиакеросин в российских аэропортах", — сказала представитель авиакомпании.

Источник в одной из российских авиакомпаний сообщил РИА Новости, что с начала года вопреки укреплению рубля цены на топливо в российских аэропортах повысились, при этом за рубежом цены остались на уровне прошлого года. Он уточнил, что в январе авиакомпании платят за авиакеросин в Сочи (главный курортный город региональной программы полетов "Победы") 53,8 тысяч рублей за тонну, в Красноярске — по 51 тысячи рублей за тонну, в Иркутске — по 50,9 тысяч рублей, Улан-Удэ — 55 тысяч рублей. "При этом стоимость авиатоплива в различных аэропортах России может различаться на 30%", — отметил источник.

Источник, близкий к "Победе", отметил, что в аэропорту Дубая керосин стоит примерно 39,9 тысячи рублей за тонну, Рима — 41,5 тысячи рублей, Кельна — 41,7 тысячи рублей, Берлина — 42,4 тысячи рублей.

"Компания уже достигла максимально возможного объема закупаемого за рубежом топлива, где цены ниже, чем в российских регионах, поэтому теперь компания будет вынуждена повышать цены авиабилетов", — добавил он.