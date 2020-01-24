МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, в четвертом квартале 2019 года сократила выручку на 1,4% по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года — до 117,893 миллиарда рублей, выручка компании за год повысилась на 1% — до 417,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Таким образом, общие квартальные продажи ритейлера снижаются второй квартал подряд: по итогам июля-сентября выручка компании уменьшилась на 0,4%. Розничная выручка ритейлера в четвертом квартале почти не изменилась, сократившись на 11 миллионов рублей по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года. Розничные продажи "Ленты" в 2019 году увеличились на 4% — до 407,257 миллиарда рублей.

Розничная выручка сети гипермаркетов "Ленты" уменьшилась в четвертом квартале на 0,7% — до 105,349 миллиарда рублей, супермаркетов — выросла на 7,8%, до 9,761 миллиарда рублей. Розничные продажи гипермаркетов сети повысились в прошлом году на 2,2% — до 372,285 миллиарда рублей, супермаркетов — на 27,5%, до 34,972 миллиарда.