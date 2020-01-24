ПЕКИН, 24 янв — ПРАЙМ. Международный аэропорт китайского Уханя "Тяньхэ" из-за коронавируса отменил все рейсы в Москву, сообщили РИА Новости в аэропорту.

"Да, все рейсы отменены, улететь невозможно", — сказали в службе поддержки аэропорта.

На вопрос, касается ли это только прямых рейсов, представитель аэропорта подчеркнула, что "отменены все рейсы".

Из данных онлайн-табло московского аэропорта "Шереметьево" следует, что рейсов в Ухань и обратно сегодня не запланировано. Рейсов по этому направлению из "Домодедово" и "Внуково" не было.

Город Ухань с населением в 11 миллионов человек с утра четверга фактически изолирован из-за вспышки заболевания, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, вылеты из аэропорта города и отправления с железнодорожных станций также отменены, власти города и страны рекомендуют не ездить туда и не выезжать из города без особых причин.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.