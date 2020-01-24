МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило рейтинг "Эталон ЛенСпецСМУ" до "В" с "В+", а также изменило прогноз по рейтингу компании "Лидер-Инвест" до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

"Рейтинг "Эталон ЛенСпецСМУ" совпадает с нашим текущим взглядом на кредитоспособность группы "Эталон", — объясняет свое действие агентство.

Как отмечает S&P, группа "Эталон", контролирующая 100% акций "Эталон ЛенСпецСМУ" и АО "Лидер Инвест", столкнется со значительным увеличением долга, а показатель скорректированный долг/EBITDA группы вырастет примерно до 5.5x на конец 2019 года и 6x-7x в 2020-2021 годах. Кроме того, по мнению агентства, кредитоспособность группы ухудшилась, и есть вероятность ее ослабления в дальнейшем. S&P также ожидает, что левередж группы будет под влиянием увеличения долга за счет финансирования новых строительных проектов.

Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента АО "Лидер Инвест" подтверждены на уровне "В". Негативный прогноз отражает потенциальное понижение, если показатель скорректированный долг/EBITDA группы "Эталон" будет ниже 7х.

Группа "Эталон", основанная в 1987 году Вячеславом Заренковым, работает в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом "Эталон ЛенСпецСМУ", а также в Москве и Московской области. С момента создания компания ввела в эксплуатацию в общей сложности 6 миллионов квадратных метров недвижимости.

В августе 2019 года группа "Эталон" приобрела 49% акций АО "Лидер-Инвест" своей дочерней компанией АО "ГК "Эталон" у ПАО АФК "Система". С учетом закрытой в феврале 2019 года сделки по покупке 51% акций "Лидер-Инвест" совокупная доля владения группы "Эталон" в капитале "Лидер-Инвест" увеличился до 100% после закрытия сделки.