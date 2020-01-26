РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв — ПРАЙМ. Сухогруз с пшеницей сел на мель на реке Дон в Азовском районе Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

"А 9.50 мск воскресенья поступило сообщение о посадке на мель сухогруза "Зерноград" на реке Дон", — сказал он.

Судно следовало из Ростова-на-Дону в Трабзон (Турция) с пшеницей. Экипаж — 12 человек (граждане России).

"Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не произошло. Судовой ход не перекрыт", — уточнил представитель ведомства. На место направлены четыре буксира.