МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В Подмосковье могут закрыться свыше 1500 павильонов по продаже разливного пива в жилых домах. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо общественной организации "Опора России" главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорю Артемьеву.

Организация просит проверить возможное возникшее противоречие закону о конкуренции региональные ограничения Московской области на торговлю пивом.

Закон, который ограничивает торговлю пивом, вступит в силу с 1 июня 2020 года. Запрет коснется магазинов по продаже разливного пива со входом со двора либо торца дома, а также в помещениях, переведенных в нежилой фонд. Разливное пиво будет нельзя продавать в жилых домах.

Издание отмечает, что за девять месяцев 2019 года на территории Московской области продано свыше 35 млн декалитров пива. Это 7,2% продаж в РФ,Вместе с Москвой область занимает 1-е место по продажам.

Министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников прокомментировал через пресс-службу, что жители региона жалуются на ночную торговлю в таких павильонах, а закон не распространяется на точки общественного питания. По мнению "Опоры России", закон принят без оценки регулирующего воздействия. Посаженников в свою очередь заявил, что закон прошел все необходимые процедуры.

Напомним, что в сентябре Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя барах, кафе и ресторанах (расположенных в жилых домах), в которых площадь залов обслуживания меньше 20 квадратных метров.