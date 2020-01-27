МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Эталон" принял решение о запуске до конца первого квартала 2020 года программы обратного выкупа до 10% от выпущенного капитала компании, говорится в сообщении девелопера.

Ранее совет директоров группы рассмотрел вопросы утверждения обновленной стратегии "Эталона", уточнения дивидендной политики, а также запуска программы обратного выкупа своих депозитарных расписок. На прошлой неделе группа "Эталон" подала заявку на листинг на Московской бирже.

"Принимая во внимание ожидаемые результаты от реализации принятой стратегии в сравнении с текущей рыночной стоимостью ГДР компании, Совет директоров принял решение о запуске до конца 1 квартала 2020 года программы обратного выкупа до 10% от выпущенного капитала компании", — говорится в релизе.

В рамках стратегии девелопер планирует компенсировать возникший дефицит предложения в Санкт-Петербурге в течение 2020 – 2021 годов, а затем выйти на стабильный уровень портфеля жилой недвижимости в Московском регионе и Санкт-Петербурге за счет ежегодного пополнения земельного банка на величину реализованной в течение года недвижимости. "Это позволит компании упрочить свои позиции в ТОП-3 российских девелоперов по объемам строительства и реализации жилой недвижимости", — отмечается в сообщении.

Также "Эталон" рассмотрит возможность выхода в другие российские регионы – города со стабильным спросом, высоким уровнем доходов и цен на недвижимость. Приоритетной формой для географической экспансии остается выход в партнерстве с сильным локальным игроком, однако в условиях резкого сокращения локальных игроков на фоне неспособности реализовывать проекты по новым правилам, вступившим в силу с 1 июля 2019 года, группа может рассмотреть возможность органического выхода в тот или иной регион для консолидации рынка и получения конкурентных преимуществ доминирующего игрока, добавляется в сообщении.

С учетом принятия обновленной стратегии и более точного понимания будущих денежных потоков компании, совет директоров произвел оценку актуальности действующей дивидендной политики и принял решение о сохранении базы для распределения в виде чистой прибыли по МСФО, а также диапазона выплат в 40% — 70% от чистой прибыли неизменными. Вместе с тем, принимая во внимание волатильность чистой прибыли в последние отчетные периоды, а также особенности отражения в отчетности эффекта от признания сделки по приобретению "Лидер-Инвест", которые будут иметь место в будущие отчетные периоды, совет директоров принял решение дополнить дивидендную политику тезисом о том, что ежегодные дивидендные выплаты для акционеров компании ожидаются на уровне не менее 12 рублей на одну акцию/ГДР. При этом, он вправе принять решение об отказе от дивидендных выплат за соответствующий отчетный период в случае, если соотношение показателя EBITDA к процентным платежам опустится ниже 1.5x.

"Эталон" (Etalon Group) – один из крупнейших российских застройщиков жилья, работает на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", выкупившая в 2019 году 25% компании у ее основателя Вячеслава Заренкова. В свою очередь "Эталон" приобрел 100% принадлежавшего АФК московского девелопера "Лидер-инвест". 62% акций "Эталона" находятся в свободном обращении и торгуются на Лондонской бирже.