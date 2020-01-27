МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российская транспортная группа Fesco из-за вспышки коронавируса ограничила морякам сход на берег в портах КНР и отменила ряд мероприятий в своих компаниях в Китае, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

"В связи со вспышкой коронавируса в КНР на все суда Fesco, работающие на китайских линиях, направлены рекомендации о принятии мер недопущения распространения инфекции. В частности, в период эпидемической опасности членам экипажей ограничен сход на берег в портах КНР, при общении с сотрудниками портов морякам обязательно использовать средства индивидуальной защиты", — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что состояние членов экипажа контролирует старший помощник капитана, ежедневно проводятся опросы состояния здоровья моряков, кроме того, обследование моряков проводится по приходу судов в российские порты.

"В компаниях Fesco в КНР был отменен ряд корпоративных мероприятий, приуроченных к Новому году. Наряду с контролем за состоянием здоровья сотрудников компании закупают для работников средства индивидуальной защиты, профилактические и дезинфицирующие средства. Также в ближайшее время планируется перевести на дистанционную работу тех, кто без ущерба для производства может работать в удаленном режиме", — добавили в Fesco.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.