МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 предложила пассажирам оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления в/из Китая или Гонконга с вылетом с 24 января по 10 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

"S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления в/из Китая или Гонконга с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно", — говорится в сообщении.

Пассажиры могут обменять авиабилеты с сохранением тарифа и маршрута на даты вылета не позднее 29 февраля 2020 года.

"S7 Airlines внимательно следит за развитием ситуации в Китае. По рекомендации Роспотребнадзора, были актуализированы оперативные планы по действиям экипажей в условиях осложнения эпидемиологической ситуации, проведена проверка состав аптечек, усилен контроль за уборкой воздушных судов", — отметили в пресс-службе.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.