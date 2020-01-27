ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — ПРАЙМ. Хозяин упитанного кота по кличке Виктор Михаил Галин, ранее тайком пронесший своего питомца на борт самолета, предложил гендиректору "Аэрофлота" Виталию Савельеву собрать рабочую группу, чтобы эффективно модернизировать текущие правила перевозки животных.

Ранее Галин опубликовал открытое письмо к руководителю "Аэрофлота" на своей странице в Facebook.

"Рабочая группа по перевозке животных, в которую войдут представители Минтранса, аэропорта "Шереметьево", других аэропортов, а так же представителей Общероссийского объединения пассажиров, сможет эффективно и быстро найти пути модернизации существующих правил", — сообщил РИА Новости владелец прославившегося животного.

Он добавил, что выступил с таким обращением к руководителю "крупнейшего авиаперевозчика в нашей стране", потому что хочет обсудить проблемы перевозки животных.

"Эти проблемы есть и требуют системного решения", — сообщил хозяин толстого кота.

Он отметил, что в рамках диалога общественники хотят увидеть или помочь разработать реальный план действий, понятные пути реализации и сроки.

"Мы не ставим целью выяснение причин произошедших инцидентов и поиск виновных. Эти вопросы не будут на повестке. Наша задача — определить направление изменений в правилах, улучшить сервис и контроль и, самое главное, предотвратить повторение прецедентов в будущем", — отметил Галин в обращении в соцсети.

Хозяин кота выразил надежду услышать мнение руководителя "Аэрофлота".

В начале ноября Галин рассказал в Facebook, что летел из "Шереметьево" во Владивосток, но его не пустили на борт, потому что вес кота Виктора, который путешествовал вместе с ним, превышал установленные нормативы, и его потребовали сдать в багаж.

Молодой человек опасался, что питомец не переживет полет в багажном отсеке, и прибег к хитрости: он сдал билет, купил другой с вылетом на следующий день и тогда предъявил при досмотре другого кота — похожего, но меньшего веса. Так ему удалось получить посадочный талон. За это авиакомпания исключила Галина из программы лояльности и заблокировала его бонусный счет.

История с толстым котом вызвала общественный резонанс. Пользователи Сети разделились на тех, кто поддержал поступок Михаила, и тех, кто посчитал его неприемлемым. За хозяина кота вступился депутат Госдумы Владимир Бурматов, который попросил "Аэрофлот" вернуть Галину аннулированные мили и пересмотреть правила перевозки животных.

Ранее также стало известно о гибели двух котов и обморожении третьего, летевших в багажном отделении самолета рейсом Нью-Йорк — Москва авиакомпании "Аэрофлот". Авиакомпания считает, что вина за произошедшее лежит на грузчиках аэропорта "Шереметьево".