МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Компания Inventive Retail Group (IRG, включает ритейлеров re:Store, Samsung, Nike и другие) создала новую структуру Inventive eCommerce, которая займется оказанием услуг по развитию интернет-магазинов и страниц на маркетплейсах для сторонних брендов, пишет "Коммерсант" со ссылкой на компанию.

Inventive eCommerce намерена заняться управлением интернет-магазинами и страницами брендов на маркетплейсах.

Помимо этого структура занимется закупками, поставками и услугами фулфилмента (комплекс операций, который связан с продажей товара покупателю: от оформления заказа до вручения покупки). Она также будет отвечать за клиентский сервис и предоставлять финансовые услуги.

Как рассказал изданию президент IRG Тихон Смыков, в ближайшие несколько лет компания намерена собрать портфель из 20 онлайн-проектов.

Первым клиентом новой компании стал китайский бренд Lenovo: уже до конца первого квартала 2020 года его планируется вывести на площадки "Беру" и Ozon.

Гендиректор российского Lenovo Александр Катаев подтвердил эту информацию изданию и добавил, что его компания нуждается в дополнительных площадках для продаж на фоне роста рынка: онлайн-продажи ноутбуков увеличиваются каждый год на 30-35%. Lenovo также ведет переговоры о выходе на российский AliExpress.