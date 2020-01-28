МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сеть алкогольных супермаркетов "Красное & Белое" сообщила о проверке информации об утечке данных своих клиентов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ритейлера.

"Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа", — отметили в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилось сообщение о том, база данных — список участников программы лояльности "Красного & Белого" — находится в открытом доступе в интернете.

Напомним, что компания "Красное & Белое" была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В сентябре прошлого 2019 года Студенников вместе с предпринимателями Игорем Кесаевым и Сергеем Кациевым (бенефициары группы "Дикси" и сети алкогольных магазинов "Бристоль") закрыли сделку по объединению ритейлеров. Сейчас сетями управляет компания DKBR Mega Retail Group. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву принадлежит 51%, у Студенникова 49% акций.