МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с апреля перестанет выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года, сообщил РИА Новости источник в группе "Аэрофлот".

"Победа" в летнем расписании полетов планировала выполнять рейсы из Ростова-на-Дону в Москву и Санкт-Петербург, из Самары — в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Сейчас лоукостер летает из этих городов в Москву и Санкт-Петербург.

"С апреля "Победа" перестаёт выполнять все рейсы из Ростова-на-Дону и Самары из-за резкого увеличения ростовским и самарским аэропортами цен на наземное обслуживание в летнем расписании полетов 2020 года", — сказал источник.

Представитель "Победы" от официального комментария отказалась. Однако на сайте компании продажи по этим направлениям закрыты.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика.