МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Компания "Галс-Девелопмент" в лице дочерней компании ОАО "Бэйджинг-Инвест" заключила договор купли-продажи 100% акций ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин" с АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина", говорится в сообщении "Галс".

АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина" владеет одноименной гостиницей в Сочи.

"Продавцу принадлежат на праве собственности 353 210 обыкновенных именных акций АО "ГОК "Пекин", что составляет 100% уставного капитала. Основным активом продаваемой компании является здание гостиницы "Пекин" общей площадью около 26 тысяч квадратных метров, расположенное на земельном участке 5,6 тысячи квадратных метров", — отмечается в нем.

Стороны планируют закрыть сделку до 31 июля 2020 года, уточняется в релизе.

Согласно отчету об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "Гостиничный комплекс "Жемчужина", состоявшемуся 11 декабря 2019 года и размещенному на сайте гостиничного комплекса в Сочи, сумма сделки составляет 4,8 миллиарда рублей.

Отель расположен на первой береговой линии в центральной части города. Построенный еще при Советском Союзе, он состоит из 19 этажей, на которых расположились 920 номеров различного класса.

В 2003 году структура АФК "Система" "Бэйджинг-инвест" стала инвестором реконструкции здания. В 2009 году, когда девелоперская дочка АФК — "Система галс" за долги перешла под контроль ВТБ и сменила название на "Галс-девелопмент", "Пекин" остался в портфеле нового собственника. "Галс-девелопмент" пыталась продать гостиницу несколько лет. В 2019 году СМИ сообщали о близкой к закрытию сделке по продаже актива с китайская Sichuan Railway Investment Group. Но в итоге сделка не состоялась. Стоимость отеля тогда оценивалась примерно в 6 миллиардов рублей.

Гостиница "Пекин" построена в 1939-1958 годах в центре Москвы по проекту архитектора Д. Н. Чечулина. Она располагается на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу: улица Большая Садовая, дом 5.