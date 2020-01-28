МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Сбербанк предоставит группе "Самолет" финансирование в размере 6,1 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса в Новой Москве, в рамках сделки дочерняя компания банка "Сбербанк Инвестиции" войдет в капитал застройщика, говорится в сообщении кредитной организации.

"Сбербанк профинансирует строительство первой очереди жилого комплекса "Новое Внуково" в поселке Кокошкино в 20 км от МКАД. Финансирование будет предоставлено в объеме 6,095 миллиарда рублей, в том числе 1,050 миллиарда рублей в рамках проектного бриджа и 5,045 миллиарда рублей в качестве проектного финансирования", — сообщили в банке, добавив, что проект будет реализован за два года.

Отмечается, что в рамках сделки дочерняя компания банка "Сбербанк Инвестиции" войдет в капитал застройщика. "Дочерняя компания банка "Сбербанк Инвестиции" выкупит 1% акционерного капитала проекта для получения корпоративного контроля путем заключения корпоративного договора с акционерами проекта", — указали в банке.

После этого группа "Самолет" получит проектный бридж, который направит на подготовку исходно-разрешительной документации проекта и заем в формате проектного финансирования, который будет предоставлен после получения застройщиком разрешения на строительство.