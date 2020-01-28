28 января — Dow Jones. Беспокойство из-за коронавируса, вероятно, окажет сильное влияние на Starbucks<SBUX>, которая будет отчитываться о финансовых результатах после закрытия рынка во вторник.

Аналитики Уолл-стрит в течение последних кварталов оценивали Starbucks в целом оптимистично. Продажи стабильно росли, в то время как кофейная сеть улучшила систему мобильного заказа и предложила новые сезонные напитки, включая кофе с ирландским сливочным сиропом, приготовленный холодным способом, который появился в меню в праздники в конце года. Компании даже удалось увеличить продажи в Китае, несмотря на конкуренцию со стороны Luckin Coffee.

Акции Starbucks прибавили 36,5% в 2019 году и продолжают расти после Нового года.

Как ожидается, результаты Starbucks за 1-й финквартал отразят этот рост, однако Уолл-стрит также захочет узнать, как повлияет на продажи в течение ближайших кварталов вспышка коронавируса в Китае. В понедельник акции компании снизились на 3% на новостях о том, что в минувшие выходные Starbucks в ответ на вспышку заболевания закрыла все кофейни в китайской провинции Хубэй.

"По нашим оценкам, Starbucks, учитывая ее операционную модель в Китае, наиболее уязвима по показателям доли в общемировой системной выручке и операционной прибыли", — указал в заметке в понедельник аналитик Guggenheim Мэтью Дифриско.

По его словам, негативное влияние также могут испытать McDonald's и Domino's.

По состоянию на 30 сентября у Starbucks было более 4000 кофеен в Китае, или чуть более четверти от общего количества кофеен, управляемых компанией. По оценке Дифриско, на их долю приходится около 10% от общих продаж Starbucks.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что Starbucks сообщит о прибыли в 0,76 доллара на акцию и продажах в 7,1 млрд долларов за 1-й финквартал. Согласно консенсус-прогнозу, продажи в кофейнях, открытых не менее года назад, выросли примерно на 4,4%.

Однако даже без вспышки коронавируса Китай привлек бы к себе основное внимание. Аналитики захотят узнать, продолжился ли рост сопоставимых продаж в этом регионе, а также насколько активно китайские потребители пользуются услугами доставки и мобильного заказа.

До ухудшения ситуации с коронавирусом аналитики KeyBanc Capital Markets оптимистично оценивали перспективы компании в Китае. Они отметили, что клиенты в этой стране готовы пользоваться цифровыми услугами компании как минимум вдвое чаще, чем в США.

— Автор Carleton English, carleton.english@dowjones.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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