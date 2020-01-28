МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Верховный суд Нидерландов окончательно признал "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, говорится в сообщении предприятия.

"Двадцать четвертого января 2020 года стало известно, что Верховный суд Нидерландов не нашел оснований для пересмотра решений, ранее вынесенных голландскими судами, и закрепил за ФКП "Союзплодоимпорт" права на легендарные водочные бренды "Stolichnaya" и "Moskovskaya" на территории стран Бенилюкс", — говорится в сообщении.

Предприятие отмечает, что решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

"ФКП "Союзплодоимпорт" считает решение Верховного суда Нидерландов знаковым и уверено, что оно будет иметь прецедентное значение в ведущихся в настоящее время судебных процессах по возврату прав ФКП "Союзплодоимпорт" на товарные знаки "Stolichnaya" и "Moskovskaya" не только в странах ЕС, но и по всему миру", — сказал гендиректор "Союзплодоимпорта" Алексей Маклаков, слова которого приводятся в релизе.

"Росалкогольрегулирование приветствует решение Верховного суда Нидерландов. Это решение ставит точку в судебном разбирательстве, которое длилось 17 лет, и подтверждает право ФКП "Союзплодоимпорт" на торговые марки на территории стран Бенилюкс", — прокомментировал РИА Новости руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алёшин.

"Союзплодоимпорт" является правообладателем ряда товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию. Среди направлений деятельности предприятия — защита и восстановление исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в области АПК, в том числе на товарные знаки на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в России и за рубежом.